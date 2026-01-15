SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / High Risk Gold 100 RoboForex
Sui Pong Li

High Risk Gold 100 RoboForex

Sui Pong Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 30%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
25 (78.12%)
Verlusttrades:
7 (21.88%)
Bester Trade:
8.13 USD
Schlechtester Trade:
-5.49 USD
Bruttoprofit:
51.37 USD (5 123 pips)
Bruttoverlust:
-21.18 USD (2 112 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (5.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.77 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
51.34%
Max deposit load:
35.93%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
5.50
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
30.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.54 USD
Maximaler:
5.49 USD (5.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.44% (5.49 USD)
Kapital:
41.91% (47.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.13 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 46
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 10
RoboForexEU-Pro
0.00 × 16
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ExcelMarketsNZ-Live
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 10
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
IronFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WhoTrades-Real
0.00 × 1
noch 50 ...
Min. : USD$100


(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


Keine Bewertungen
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 06:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 21:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 18:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
High Risk Gold 100 RoboForex
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
130
USD
1
100%
32
78%
51%
2.42
0.94
USD
42%
1:500
