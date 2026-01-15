- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
25 (78.12%)
Verlusttrades:
7 (21.88%)
Bester Trade:
8.13 USD
Schlechtester Trade:
-5.49 USD
Bruttoprofit:
51.37 USD (5 123 pips)
Bruttoverlust:
-21.18 USD (2 112 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (5.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.77 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
51.34%
Max deposit load:
35.93%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
5.50
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
30.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.54 USD
Maximaler:
5.49 USD (5.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.44% (5.49 USD)
Kapital:
41.91% (47.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.13 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Min. : USD$100
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
1
100%
32
78%
51%
2.42
0.94
USD
USD
42%
1:500