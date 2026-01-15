SignaleKategorien
Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
4 (50.00%)
Verlusttrades:
4 (50.00%)
Bester Trade:
7.41 USD
Schlechtester Trade:
-1.50 USD
Bruttoprofit:
12.68 USD (1 740 pips)
Bruttoverlust:
-4.27 USD (537 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (7.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.42 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.82
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
1.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
66.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.98 USD
Maximaler:
2.98 USD (23.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.65% (2.98 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.41 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
