- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
4 (50.00%)
Verlusttrades:
4 (50.00%)
Bester Trade:
7.41 USD
Schlechtester Trade:
-1.50 USD
Bruttoprofit:
12.68 USD (1 740 pips)
Bruttoverlust:
-4.27 USD (537 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (7.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.42 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.82
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
2.97
Mathematische Gewinnerwartung:
1.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
66.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.98 USD
Maximaler:
2.98 USD (23.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.65% (2.98 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-98
|NZDUSD
|-85
|EURUSD
|-150
|GBPUSD
|258
|USDCHF
|224
|AUDJPY
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.41 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
