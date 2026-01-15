SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MunScalp
Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
4 (57.14%)
Verlusttrades:
3 (42.86%)
Bester Trade:
0.53 USD
Schlechtester Trade:
-9.61 USD
Bruttoprofit:
0.72 USD (1 959 pips)
Bruttoverlust:
-14.36 USD (47 984 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.53 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.40
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
146 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
3 (42.86%)
Short-Positionen:
4 (57.14%)
Profit-Faktor:
0.05
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.69 USD
Maximaler:
13.74 USD (272.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.93% (13.74 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.53 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
