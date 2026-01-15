- Wachstum
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
4 (57.14%)
Verlusttrades:
3 (42.86%)
Bester Trade:
0.53 USD
Schlechtester Trade:
-9.61 USD
Bruttoprofit:
0.72 USD (1 959 pips)
Bruttoverlust:
-14.36 USD (47 984 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.53 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.40
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
146 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
3 (42.86%)
Short-Positionen:
4 (57.14%)
Profit-Faktor:
0.05
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.69 USD
Maximaler:
13.74 USD (272.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.93% (13.74 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.53 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
