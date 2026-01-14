SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mean Reversion Trading
Thammasak Sanguansatwaja

Mean Reversion Trading

Thammasak Sanguansatwaja
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
VantageInternational-Live 15
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
163.43 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
214.42 USD (2 177 pips)
Bruttoverlust:
-0.90 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (214.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
214.42 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.16%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
237.24
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
238.24
Mathematische Gewinnerwartung:
42.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
21.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.90 USD (0.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ADAUSD 3
USDJPY+ 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ADAUSD 3
USDJPY+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ADAUSD 123
USDJPY+ 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +163.43 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

SD-Pivot - Mean Reversion

Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.

  • Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.

  • Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.

  • Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.


Keine Bewertungen
2026.01.14 17:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8.33% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.14 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mean Reversion Trading
60 USD pro Monat
22%
0
0
USD
1.2K
USD
4
0%
5
100%
100%
238.24
42.88
USD
0%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.