- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper ist ein automatisiertes XAUUSD (Gold)-Signal, das in einer London-VPS Low-Latency Umgebung mit Tickmill ausgeführt wird. Der Fokus liegt auf regelbasierter, disziplinierter Ausführung in liquiden Marktphasen – 100% algorithmisch, ohne manuelle oder diskretionäre Trades.
Die Strategie nutzt eine Grid-Logik mit fester Positionsgröße 0,01 Lot, um konsistente Abläufe und klare Erwartungen zu ermöglichen.
-
Instrument: XAUUSD (Gold)
-
Ausführung: Tickmill + London VPS (geringe Latenz)
-
Lotgröße: 0,01 (fix)
-
Hebel: 1:500
-
Ansatz: Grid / positionsbasierte Steuerung
Empfohlene Start-Einzahlung (nach Risiko)
-
Minimum (höheres Risiko): $10
-
Mittel: $30
-
Sicherer (glattere Drawdowns): $300
Risikohinweis: Grid-Strategien können bei starken Trends oder hoher Volatilität größere Drawdowns verursachen. Bitte nur Kapital einsetzen, dessen Risiko du akzeptieren kannst.
Wenn etwas unklar ist oder du Hilfe bei Setup/Risiko brauchst, sende dem Entwickler bitte eine Nachricht über MQL5.