London Liquidity Sniper ist ein automatisiertes XAUUSD (Gold)-Signal, das in einer London-VPS Low-Latency Umgebung mit Tickmill ausgeführt wird. Der Fokus liegt auf regelbasierter, disziplinierter Ausführung in liquiden Marktphasen – 100% algorithmisch, ohne manuelle oder diskretionäre Trades.

Die Strategie nutzt eine Grid-Logik mit fester Positionsgröße 0,01 Lot, um konsistente Abläufe und klare Erwartungen zu ermöglichen.

Instrument: XAUUSD (Gold)

Ausführung: Tickmill + London VPS (geringe Latenz)

Lotgröße: 0,01 (fix)

Hebel: 1:500

Ansatz: Grid / positionsbasierte Steuerung

Empfohlene Start-Einzahlung (nach Risiko)

Minimum (höheres Risiko): $10

Mittel: $30

Sicherer (glattere Drawdowns): $300

Risikohinweis: Grid-Strategien können bei starken Trends oder hoher Volatilität größere Drawdowns verursachen. Bitte nur Kapital einsetzen, dessen Risiko du akzeptieren kannst.

Wenn etwas unklar ist oder du Hilfe bei Setup/Risiko brauchst, sende dem Entwickler bitte eine Nachricht über MQL5.