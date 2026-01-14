SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / London Liquidity Sniper
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.42 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
2.42 USD (245 pips)
Bruttoverlust:
-0.03 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (2.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
34 Minuten
Erholungsfaktor:
79.67
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
80.67
Mathematische Gewinnerwartung:
2.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
0.03 USD (0.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.42 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
noch 19 ...
London Liquidity Sniper ist ein automatisiertes XAUUSD (Gold)-Signal, das in einer London-VPS Low-Latency Umgebung mit Tickmill ausgeführt wird. Der Fokus liegt auf regelbasierter, disziplinierter Ausführung in liquiden Marktphasen – 100% algorithmisch, ohne manuelle oder diskretionäre Trades.

Die Strategie nutzt eine Grid-Logik mit fester Positionsgröße 0,01 Lot, um konsistente Abläufe und klare Erwartungen zu ermöglichen.

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Ausführung: Tickmill + London VPS (geringe Latenz)

  • Lotgröße: 0,01 (fix)

  • Hebel: 1:500

  • Ansatz: Grid / positionsbasierte Steuerung

Empfohlene Start-Einzahlung (nach Risiko)

  • Minimum (höheres Risiko): $10

  • Mittel: $30

  • Sicherer (glattere Drawdowns): $300

Risikohinweis: Grid-Strategien können bei starken Trends oder hoher Volatilität größere Drawdowns verursachen. Bitte nur Kapital einsetzen, dessen Risiko du akzeptieren kannst.

Wenn etwas unklar ist oder du Hilfe bei Setup/Risiko brauchst, sende dem Entwickler bitte eine Nachricht über MQL5.


Keine Bewertungen
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
