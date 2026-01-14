SignaleKategorien
Wira Farma Wijaya

Wyira

Wira Farma Wijaya
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -61%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
118
Gewinntrades:
44 (37.28%)
Verlusttrades:
74 (62.71%)
Bester Trade:
23.26 USD
Schlechtester Trade:
-25.00 USD
Bruttoprofit:
583.74 USD (27 219 pips)
Bruttoverlust:
-644.85 USD (27 803 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (58.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
42.87%
Max deposit load:
30.17%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
118
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
54 (45.76%)
Short-Positionen:
64 (54.24%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-102.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.40 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-61.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
64.11 USD
Maximaler:
199.63 USD (84.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.76% (199.63 USD)
Kapital:
14.02% (8.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 114
GBPUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -74
GBPUSD_MRG 3
GBPJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 6
AUDUSD_MRG -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -1.6K
GBPUSD_MRG 99
GBPJPY_MRG 626
CHFJPY_MRG 335
AUDUSD_MRG -83
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.26 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -102.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.16 07:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 02:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 16:45
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
