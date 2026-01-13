SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Aku Noob
Bayu Aditiya

Aku Noob

Bayu Aditiya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
23 (63.88%)
Verlusttrades:
13 (36.11%)
Bester Trade:
31.68 USD
Schlechtester Trade:
-40.20 USD
Bruttoprofit:
167.42 USD (9 019 pips)
Bruttoverlust:
-88.08 USD (4 570 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (30.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.06 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
11.66%
Max deposit load:
16.19%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
1.32
Long-Positionen:
33 (91.67%)
Short-Positionen:
3 (8.33%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-23.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.30 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.14 USD
Maximaler:
60.30 USD (11.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.16% (60.30 USD)
Kapital:
26.87% (147.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 79
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.68 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
noch 199 ...
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.

• Trades are opened only when clear conditions are met  
• Risk management is applied on every trade  
• Focus on consistency, not overtrading  
• Suitable for traders who prefer steady growth  

Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.

Keine Bewertungen
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 23:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 23:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 23:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 23:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
