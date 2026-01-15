SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ASSEGAF3
Arham Henra

ASSEGAF3

Arham Henra
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 499%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
18 (50.00%)
Verlusttrades:
18 (50.00%)
Bester Trade:
248.92 USD
Schlechtester Trade:
-90.30 USD
Bruttoprofit:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Bruttoverlust:
-656.70 USD (40 220 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (149.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
280.95 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
31 (86.11%)
Short-Positionen:
5 (13.89%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
18.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-169.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-213.96 USD (3)
Wachstum pro Monat :
384.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
60.96 USD
Maximaler:
213.96 USD (15.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.27% (169.09 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 34
NQ100.R 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 675
NQ100.R 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
NQ100.R 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +248.92 USD
Schlechtester Trade: -90 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.16 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
