- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
18 (50.00%)
Verlusttrades:
18 (50.00%)
Bester Trade:
248.92 USD
Schlechtester Trade:
-90.30 USD
Bruttoprofit:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Bruttoverlust:
-656.70 USD (40 220 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (149.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
280.95 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
31 (86.11%)
Short-Positionen:
5 (13.89%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
18.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-169.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-213.96 USD (3)
Wachstum pro Monat :
384.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
60.96 USD
Maximaler:
213.96 USD (15.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.27% (169.09 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NQ100.R
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|675
|NQ100.R
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|36K
|NQ100.R
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +248.92 USD
Schlechtester Trade: -90 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
noch 198 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen