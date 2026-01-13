SignaleKategorien
Faisal Ammari

Fat Flipper

Faisal Ammari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 -100%
Exness-Real38
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
14 (73.68%)
Verlusttrades:
5 (26.32%)
Bester Trade:
15.05 USD
Schlechtester Trade:
-27.59 USD
Bruttoprofit:
43.69 USD (43 679 pips)
Bruttoverlust:
-94.10 USD (94 084 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (43.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.69 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.36
Trading-Aktivität:
49.59%
Max deposit load:
269.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
3 (15.79%)
Short-Positionen:
16 (84.21%)
Profit-Faktor:
0.46
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-94.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.10 USD (5)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.41 USD
Maximaler:
94.10 USD (100.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (94.10 USD)
Kapital:
81.71% (76.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.05 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -94.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

My signal to flip your accounts in a very short time. 
Keine Bewertungen
2026.01.13 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 16:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 15:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 14:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 14:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 14:30
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 13:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
