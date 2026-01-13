SignaleKategorien
Rizal Mutaqien

Gold Precision

Rizal Mutaqien
0 Bewertungen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -15%
Exness-MT5Real18
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-14.94 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-14.94 USD (14 940 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
23.05%
Max deposit load:
25.37%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-14.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-14.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.94 USD (1)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.94 USD
Maximaler:
14.94 USD (14.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.93% (-0.00 USD)
Kapital:
4.39% (4.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
Keine Bewertungen
2026.01.13 12:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
