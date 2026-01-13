- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
2 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-3.25 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-5.31 USD (5 312 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
-4.65
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
53.37%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-3.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.31 USD
Maximaler:
5.31 USD (3.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.02% (5.31 USD)
Kapital:
0.12% (0.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
