Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 -3%
Exness-Real38
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
2 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-3.25 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-5.31 USD (5 312 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
-4.65
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
53.37%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.31 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-3.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.31 USD
Maximaler:
5.31 USD (3.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.02% (5.31 USD)
Kapital:
0.12% (0.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
Keine Bewertungen
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
