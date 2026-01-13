SignaleKategorien
Hironori Noguchi

Slife Gold

Hironori Noguchi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 21%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
23 (76.66%)
Verlusttrades:
7 (23.33%)
Bester Trade:
1 452.00 JPY
Schlechtester Trade:
-914.00 JPY
Bruttoprofit:
6 165.00 JPY (3 044 pips)
Bruttoverlust:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 087.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 571.00 JPY (5)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
90.49%
Max deposit load:
50.12%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
13 (43.33%)
Short-Positionen:
17 (56.67%)
Profit-Faktor:
3.17
Mathematische Gewinnerwartung:
140.60 JPY
Durchschnittlicher Profit:
268.04 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-278.14 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 807.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 807.00 JPY (3)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 JPY
Maximaler:
1 807.00 JPY (7.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.34% (1 807.00 JPY)
Kapital:
21.86% (4 880.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 452.00 JPY
Schlechtester Trade: -914 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 087.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 807.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


Keine Bewertungen
2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
