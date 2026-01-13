- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
1 (50.00%)
Verlusttrades:
1 (50.00%)
Bester Trade:
0.90 USD
Schlechtester Trade:
-0.82 USD
Bruttoprofit:
0.90 USD (141 pips)
Bruttoverlust:
-0.82 USD (128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.90 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.03%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
2 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.82 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.82 USD
Maximaler:
0.82 USD (1.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
9.31% (4.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.90 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.09
0.04
USD
USD
9%
1:500