- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
1 (50.00%)
Verlusttrades:
1 (50.00%)
Bester Trade:
2.99 USD
Schlechtester Trade:
-2.93 USD
Bruttoprofit:
2.99 USD (156 pips)
Bruttoverlust:
-2.93 USD (153 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (2.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.99 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.23%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
2 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.93 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.93 USD
Maximaler:
2.93 USD (3.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
15.00% (13.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.99 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
USD
15%
1:500