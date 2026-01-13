SignaleKategorien
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

Thomas Gerd Kuenzel
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
35 (76.08%)
Verlusttrades:
11 (23.91%)
Bester Trade:
12.47 CHF
Schlechtester Trade:
-2.45 CHF
Bruttoprofit:
66.99 CHF (13 746 pips)
Bruttoverlust:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (36.52 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.52 CHF (18)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
15.45%
Max deposit load:
113.66%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
5.75
Long-Positionen:
19 (41.30%)
Short-Positionen:
27 (58.70%)
Profit-Faktor:
4.97
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 CHF
Durchschnittlicher Profit:
1.91 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-1.22 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8.76 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.76 CHF (7)
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 CHF
Maximaler:
9.30 CHF (7.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.21% (8.85 CHF)
Kapital:
12.75% (15.99 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.47 CHF
Schlechtester Trade: -2 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.52 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.76 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Keine Bewertungen
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
