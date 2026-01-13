- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
35 (76.08%)
Verlusttrades:
11 (23.91%)
Bester Trade:
12.47 CHF
Schlechtester Trade:
-2.45 CHF
Bruttoprofit:
66.99 CHF (13 746 pips)
Bruttoverlust:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (36.52 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.52 CHF (18)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
15.45%
Max deposit load:
113.66%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
5.75
Long-Positionen:
19 (41.30%)
Short-Positionen:
27 (58.70%)
Profit-Faktor:
4.97
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 CHF
Durchschnittlicher Profit:
1.91 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-1.22 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8.76 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.76 CHF (7)
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 CHF
Maximaler:
9.30 CHF (7.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.21% (8.85 CHF)
Kapital:
12.75% (15.99 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +12.47 CHF
Schlechtester Trade: -2 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.52 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.76 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
54%
0
0
USD
USD
154
CHF
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
CHF
13%
1:500