Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
3 (75.00%)
Verlusttrades:
1 (25.00%)
Bester Trade:
80.00 USD
Schlechtester Trade:
-60.59 USD
Bruttoprofit:
121.68 USD (8 167 pips)
Bruttoverlust:
-60.59 USD (3 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (121.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
121.68 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
4 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
15.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-60.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.59 USD (1)
Wachstum pro Monat :
474.05%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
60.59 USD (35.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD_MRG
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD_MRG
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +80.00 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +121.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.59 USD
