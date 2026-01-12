SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RN COPILOT
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 55%
Exness-Real16
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
396
Gewinntrades:
277 (69.94%)
Verlusttrades:
119 (30.05%)
Bester Trade:
93.98 USD
Schlechtester Trade:
-99.16 USD
Bruttoprofit:
1 505.08 USD (461 309 pips)
Bruttoverlust:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (158.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
158.34 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
14.02%
Max deposit load:
179.58%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
397
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
224 (56.57%)
Short-Positionen:
172 (43.43%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-110.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-186.29 USD (4)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.86 USD
Maximaler:
186.29 USD (34.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.08% (186.29 USD)
Kapital:
56.40% (98.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 254
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 63K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +93.98 USD
Schlechtester Trade: -99 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RN COPILOT
30 USD pro Monat
55%
0
0
USD
707
USD
1
100%
396
69%
14%
1.20
0.64
USD
56%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.