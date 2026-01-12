- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
396
Gewinntrades:
277 (69.94%)
Verlusttrades:
119 (30.05%)
Bester Trade:
93.98 USD
Schlechtester Trade:
-99.16 USD
Bruttoprofit:
1 505.08 USD (461 309 pips)
Bruttoverlust:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (158.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
158.34 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
14.02%
Max deposit load:
179.58%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
397
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
224 (56.57%)
Short-Positionen:
172 (43.43%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-110.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-186.29 USD (4)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.86 USD
Maximaler:
186.29 USD (34.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.08% (186.29 USD)
Kapital:
56.40% (98.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|63K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
