- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
9 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
16.44 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
58.77 EUR (867 pips)
Bruttoverlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (58.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.77 EUR (9)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
8 (88.89%)
Short-Positionen:
1 (11.11%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
6.53 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.53 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
0.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.00 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|3
|EURGBP+
|1
|AUDNZD+
|1
|AUDCAD+
|1
|GBPCAD+
|1
|GBPJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD+
|19
|EURGBP+
|0
|AUDNZD+
|5
|AUDCAD+
|9
|GBPCAD+
|8
|GBPJPY+
|7
|CADJPY+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD+
|202
|EURGBP+
|24
|AUDNZD+
|107
|AUDCAD+
|132
|GBPCAD+
|82
|GBPJPY+
|159
|CADJPY+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.44 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
Keine Bewertungen