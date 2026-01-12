SignaleKategorien
Cristian Fernandez Montanuy
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
9 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
16.44 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
58.77 EUR (867 pips)
Bruttoverlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (58.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.77 EUR (9)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
8 (88.89%)
Short-Positionen:
1 (11.11%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
6.53 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.53 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
0.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.00 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD+ 3
EURGBP+ 1
AUDNZD+ 1
AUDCAD+ 1
GBPCAD+ 1
GBPJPY+ 1
CADJPY+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD+ 19
EURGBP+ 0
AUDNZD+ 5
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 8
GBPJPY+ 7
CADJPY+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD+ 202
EURGBP+ 24
AUDNZD+ 107
AUDCAD+ 132
GBPCAD+ 82
GBPJPY+ 159
CADJPY+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.44 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
Keine Bewertungen
2026.01.12 20:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
