Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.14 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
0.14 USD (24 pips)
Bruttoverlust:
-0.03 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (0.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.14 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
55.71%
Max deposit load:
2.72%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.50
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
0.02 USD (0.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.54% (0.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.14 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 52
|
OANDA-Live-1
|4.79 × 14
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.49 × 128
|
Exness-MT5Real5
|9.16 × 96
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|12.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|17.00 × 1
|
Weltrade-Real
|24.90 × 10
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
USD
2%
1:500