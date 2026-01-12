- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 466
Gewinntrades:
847 (57.77%)
Verlusttrades:
619 (42.22%)
Bester Trade:
240.04 USD
Schlechtester Trade:
-117.66 USD
Bruttoprofit:
4 813.49 USD (220 195 pips)
Bruttoverlust:
-3 384.59 USD (198 651 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
128 (431.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
431.73 USD (128)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
838 (57.16%)
Short-Positionen:
628 (42.84%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-57.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-214.53 USD (6)
Wachstum pro Monat :
265.69%
Jahresprognose:
3 223.66%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.40 USD
Maximaler:
811.99 USD (59.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.96% (811.99 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|1260
|US30.m
|58
|NAS100.m
|57
|GBPJPY
|44
|USOilSpot.m
|18
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|8
|GBPAUD
|4
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|1.7K
|US30.m
|-93
|NAS100.m
|-160
|GBPJPY
|-88
|USOilSpot.m
|51
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|27
|GBPAUD
|-8
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-2
|XAUUSD
|-1
|CHFJPY
|-13
|BTCUSD.m
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|40K
|US30.m
|-5.7K
|NAS100.m
|-11K
|GBPJPY
|-3.3K
|USOilSpot.m
|2.4K
|EURUSD
|-7
|GBPUSD
|510
|GBPAUD
|-160
|EURJPY
|-8
|USDCHF
|-130
|XAUUSD
|-65
|CHFJPY
|-995
|BTCUSD.m
|193
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +240.04 USD
Schlechtester Trade: -118 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 128
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +431.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AAAFx-FX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.04 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.19 × 26
|
Tickmill-Live09
|0.58 × 19
|
Coinexx-Live
|0.59 × 17
|
RoboForex-ECN-2
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.83 × 6
|
MocazFinancial-Live
|1.00 × 12
|
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
|
GlobePro-REAL
|1.00 × 16
|
FXChoice-Pro Live
|3.22 × 90
|
SwissquoteLtd-Live
|3.67 × 12
|
Pepperstone-Edge05
|3.84 × 19
|
FxPro.com-Real05
|5.76 × 226
|
ICMarketsSC-Live24
|6.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|6.71 × 14
|
XMGlobal-Real 41
|6.75 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|6.91 × 81
|
BDSwissGlobal-Real01
|9.00 × 1
|
FBS-Real-6
|20.00 × 1
I’ve been trading for over 15 years and specialize mainly in gold trading. My strategy is based on the daily/weekly trend and I typically take short trades that usually last a few hours. Trading is done manually, and I achieve above-average returns. For the launch, the price will be $45 per month for the next two months.
