- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
10 (71.42%)
Verlusttrades:
4 (28.57%)
Bester Trade:
60.99 USD
Schlechtester Trade:
-77.89 USD
Bruttoprofit:
96.87 USD (31 975 pips)
Bruttoverlust:
-115.73 USD (27 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (18.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.30 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
97.03%
Max deposit load:
91.01%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
12 (85.71%)
Short-Positionen:
2 (14.29%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-30.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77.89 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.08 USD
Maximaler:
77.89 USD (35.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.34% (77.89 USD)
Kapital:
10.97% (24.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +60.99 USD
Schlechtester Trade: -78 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
