Signale / MetaTrader 4 / Rodrigo Forex
Rodrigo Dos Santos Vieira

Rodrigo Forex

Rodrigo Dos Santos Vieira
0 Bewertungen
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -99%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
28
Gewinntrades:
10 (35.71%)
Verlusttrades:
18 (64.29%)
Bester Trade:
21.32 USD
Schlechtester Trade:
-99.34 USD
Bruttoprofit:
61.13 USD (6 269 pips)
Bruttoverlust:
-161.27 USD (6 221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (10.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.48 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.80%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.96
Long-Positionen:
16 (57.14%)
Short-Positionen:
12 (42.86%)
Profit-Faktor:
0.38
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-19.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-99.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
104.70 USD
Maximaler:
104.70 USD (104.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.42% (104.70 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 22
EURUSD 3
Archived 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4
EURUSD -4
Archived -99
USDJPY 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 797
EURUSD -397
Archived -290
USDJPY -50
GBPUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.32 USD
Schlechtester Trade: -99 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 09:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.37% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.44% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
