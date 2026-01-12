SignaleKategorien
Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
112 (78.32%)
Verlusttrades:
31 (21.68%)
Bester Trade:
26.52 USD
Schlechtester Trade:
-59.29 USD
Bruttoprofit:
230.16 USD (23 408 pips)
Bruttoverlust:
-274.23 USD (26 701 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (33.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.41 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
26.38%
Max deposit load:
23.07%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
50 (34.97%)
Short-Positionen:
93 (65.03%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-59.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-75.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
46.85 USD
Maximaler:
83.16 USD (101.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.12% (83.16 USD)
Kapital:
1.84% (3.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -44
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.52 USD
Schlechtester Trade: -59 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
noch 94 ...
Keine Bewertungen
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
