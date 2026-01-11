- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
26 (76.47%)
Verlusttrades:
8 (23.53%)
Bester Trade:
64.44 USD
Schlechtester Trade:
-17.37 USD
Bruttoprofit:
472.68 USD (38 822 pips)
Bruttoverlust:
-88.96 USD (8 844 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (85.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
372.71 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
22.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
6.01
Long-Positionen:
26 (76.47%)
Short-Positionen:
8 (23.53%)
Profit-Faktor:
5.31
Mathematische Gewinnerwartung:
11.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-50.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
57.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.88 USD
Maximaler:
63.88 USD (9.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.64% (63.88 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDp
|384
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDp
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +64.44 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
