Gold Fighting USD
Samarthan Bidari

Gold Fighting USD

Samarthan Bidari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
26 (76.47%)
Verlusttrades:
8 (23.53%)
Bester Trade:
64.44 USD
Schlechtester Trade:
-17.37 USD
Bruttoprofit:
472.68 USD (38 822 pips)
Bruttoverlust:
-88.96 USD (8 844 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (85.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
372.71 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
22.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
6.01
Long-Positionen:
26 (76.47%)
Short-Positionen:
8 (23.53%)
Profit-Faktor:
5.31
Mathematische Gewinnerwartung:
11.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-50.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.05 USD (3)
Wachstum pro Monat :
57.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.88 USD
Maximaler:
63.88 USD (9.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.64% (63.88 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDp 34
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDp 384
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDp 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +64.44 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.12 02:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
