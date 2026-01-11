SignaleKategorien
Mehdi Masoudi

Manika Absolute Resolve

Mehdi Masoudi
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -57%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
366
Gewinntrades:
249 (68.03%)
Verlusttrades:
117 (31.97%)
Bester Trade:
13.89 USD
Schlechtester Trade:
-34.03 USD
Bruttoprofit:
418.61 USD (40 256 pips)
Bruttoverlust:
-502.07 USD (46 449 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (22.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.18 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
38.78%
Max deposit load:
43.21%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
367
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.66
Long-Positionen:
185 (50.55%)
Short-Positionen:
181 (49.45%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-13.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-56.58%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.18 USD
Maximaler:
125.63 USD (100.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.00% (125.71 USD)
Kapital:
5.32% (10.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 366
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -83
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.89 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FxPro-MT5 Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Manika Absolute Resolve Live Signal

GOLD Only

Keine Bewertungen
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 00:15
A large drawdown may occur on the account again
