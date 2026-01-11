SignaleKategorien
Nguyen Hong Thai Pham

P THAI CAPITAL

Nguyen Hong Thai Pham
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
17 (80.95%)
Verlusttrades:
4 (19.05%)
Bester Trade:
32.12 USD
Schlechtester Trade:
-8.35 USD
Bruttoprofit:
118.21 USD (103 309 pips)
Bruttoverlust:
-25.35 USD (25 354 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (117.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.67 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.46
Long-Positionen:
5 (23.81%)
Short-Positionen:
16 (76.19%)
Profit-Faktor:
4.66
Mathematische Gewinnerwartung:
4.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-17.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
93.07%
Algo-Trading:
33%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.81 USD
Maximaler:
17.00 USD (8.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 91
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.12 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
iron discipline!


Keine Bewertungen
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
