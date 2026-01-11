SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Setelancuan
Muhammad Ali S E

Setelancuan

Muhammad Ali S E
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
DanaGlobal-Server
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
5.23 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
9.16 USD (915 pips)
Bruttoverlust:
-0.75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (9.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.16 USD (5)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
56.07
Long-Positionen:
4 (80.00%)
Short-Positionen:
1 (20.00%)
Profit-Faktor:
12.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
20.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.15 USD
Maximaler:
0.15 USD (1.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETCUSD 1
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETCUSD 142
XAUUSD 773
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.23 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DanaGlobal-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Paid signal: some information is available for Subscribers only.
Keine Bewertungen
2026.01.11 01:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.11 00:44 2026.01.11 00:44:58  

Wellcome Setelan Cuan Signal Trader Copy

Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen