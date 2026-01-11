- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
5.23 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
9.16 USD (915 pips)
Bruttoverlust:
-0.75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (9.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.16 USD (5)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
56.07
Long-Positionen:
4 (80.00%)
Short-Positionen:
1 (20.00%)
Profit-Faktor:
12.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
20.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.15 USD
Maximaler:
0.15 USD (1.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETCUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETCUSD
|142
|XAUUSD
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.23 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
