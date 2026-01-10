- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
83 (80.58%)
Verlusttrades:
20 (19.42%)
Bester Trade:
27.89 USD
Schlechtester Trade:
-24.95 USD
Bruttoprofit:
353.21 USD (445 411 pips)
Bruttoverlust:
-149.96 USD (97 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (67.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.78 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
100
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
2.64
Long-Positionen:
83 (80.58%)
Short-Positionen:
20 (19.42%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-65.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.06 USD (4)
Wachstum pro Monat :
992.92%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.22 USD
Maximaler:
77.05 USD (62.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.89 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
