Signale / MetaTrader 5 / HELLO 2026
Van Han Ngo

HELLO 2026

Van Han Ngo
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
83 (80.58%)
Verlusttrades:
20 (19.42%)
Bester Trade:
27.89 USD
Schlechtester Trade:
-24.95 USD
Bruttoprofit:
353.21 USD (445 411 pips)
Bruttoverlust:
-149.96 USD (97 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (67.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.78 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
100
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
2.64
Long-Positionen:
83 (80.58%)
Short-Positionen:
20 (19.42%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-65.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.06 USD (4)
Wachstum pro Monat :
992.92%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.22 USD
Maximaler:
77.05 USD (62.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 97
BTCUSDm 5
GBPUSDm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 185
BTCUSDm 19
GBPUSDm 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 161K
BTCUSDm 188K
GBPUSDm -24
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.89 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hello 2026
Keine Bewertungen
2026.01.10 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
