- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
23 (31.94%)
Verlusttrades:
49 (68.06%)
Bester Trade:
8.90 USD
Schlechtester Trade:
-19.61 USD
Bruttoprofit:
122.77 USD (118 997 pips)
Bruttoverlust:
-322.06 USD (262 443 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (68.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.42 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
115 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
26 (36.11%)
Short-Positionen:
46 (63.89%)
Profit-Faktor:
0.38
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-173.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-173.97 USD (27)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
199.29 USD
Maximaler:
200.97 USD (159.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IFXBrokers-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
