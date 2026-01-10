SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Test3
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
48 (39.34%)
Verlusttrades:
74 (60.66%)
Bester Trade:
4.67 USD
Schlechtester Trade:
-1.74 USD
Bruttoprofit:
83.31 USD (592 125 pips)
Bruttoverlust:
-8.52 USD (31 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (62.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.67 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
122
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
17.52
Long-Positionen:
70 (57.38%)
Short-Positionen:
52 (42.62%)
Profit-Faktor:
9.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-0.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.27 USD (3)
Wachstum pro Monat :
74.79%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.27 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.67 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
