- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
48 (39.34%)
Verlusttrades:
74 (60.66%)
Bester Trade:
4.67 USD
Schlechtester Trade:
-1.74 USD
Bruttoprofit:
83.31 USD (592 125 pips)
Bruttoverlust:
-8.52 USD (31 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (62.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.67 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
122
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
17.52
Long-Positionen:
70 (57.38%)
Short-Positionen:
52 (42.62%)
Profit-Faktor:
9.78
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-0.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.27 USD (3)
Wachstum pro Monat :
74.79%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.27 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.67 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|8.67 × 18
