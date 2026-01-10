SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Golden Trader
G Golden Akash

Golden Trader

G Golden Akash
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
16 (76.19%)
Verlusttrades:
5 (23.81%)
Bester Trade:
12.10 USD
Schlechtester Trade:
-9.84 USD
Bruttoprofit:
44.98 USD (42 377 pips)
Bruttoverlust:
-22.46 USD (9 006 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (23.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.64 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
21 (100.00%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.06 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.57 USD
Maximaler:
10.06 USD (1.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.92% (10.06 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.10 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
Keine Bewertungen
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen