Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
16 (76.19%)
Verlusttrades:
5 (23.81%)
Bester Trade:
12.10 USD
Schlechtester Trade:
-9.84 USD
Bruttoprofit:
44.98 USD (42 377 pips)
Bruttoverlust:
-22.46 USD (9 006 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (23.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.64 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
21 (100.00%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.06 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.57 USD
Maximaler:
10.06 USD (1.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.92% (10.06 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Bester Trade: +12.10 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
