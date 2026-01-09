- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
16 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
8.98 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
34.24 USD (2 125 pips)
Bruttoverlust:
-0.68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (34.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.24 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.85
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
167.80
Long-Positionen:
1 (6.25%)
Short-Positionen:
15 (93.75%)
Profit-Faktor:
50.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
109.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.05 USD
Maximaler:
0.20 USD (0.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.98 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Aixauea-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
