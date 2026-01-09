SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MARKETLOOSER
Varadharaja Velavan G

MARKETLOOSER

Varadharaja Velavan G
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
Aixauea-Trade
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
16 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
8.98 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
34.24 USD (2 125 pips)
Bruttoverlust:
-0.68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (34.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.24 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.85
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
167.80
Long-Positionen:
1 (6.25%)
Short-Positionen:
15 (93.75%)
Profit-Faktor:
50.35
Mathematische Gewinnerwartung:
2.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
109.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.05 USD
Maximaler:
0.20 USD (0.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.98 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Aixauea-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

HI
Keine Bewertungen
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
