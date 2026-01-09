- Wachstum
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
103.51 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
161.40 USD (16 178 pips)
Bruttoverlust:
-0.74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (161.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
161.40 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.68%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
27 Tage
Erholungsfaktor:
486.85
Long-Positionen:
1 (20.00%)
Short-Positionen:
4 (80.00%)
Profit-Faktor:
218.11
Mathematische Gewinnerwartung:
32.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
22.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.33 USD
Maximaler:
0.33 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
52.54% (395.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +103.51 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Only manual trading.
