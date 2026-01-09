SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Big Gold
Kuanysh Zhumagaliyev

Big Gold

Kuanysh Zhumagaliyev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
5 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
103.51 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
161.40 USD (16 178 pips)
Bruttoverlust:
-0.74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (161.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
161.40 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.68%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
27 Tage
Erholungsfaktor:
486.85
Long-Positionen:
1 (20.00%)
Short-Positionen:
4 (80.00%)
Profit-Faktor:
218.11
Mathematische Gewinnerwartung:
32.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
22.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.33 USD
Maximaler:
0.33 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
52.54% (395.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +103.51 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +161.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Only manual trading.
Keine Bewertungen
2026.01.09 08:33
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 08:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.09 08:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 08:33
A large drawdown may occur on the account again
