Roifitra H Nababan

Nababan

Roifitra H Nababan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 179%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
64 (90.14%)
Verlusttrades:
7 (9.86%)
Bester Trade:
5 005.00 USD
Schlechtester Trade:
-121.50 USD
Bruttoprofit:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Bruttoverlust:
-569.20 USD (5 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (18 961.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 961.96 USD (58)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
0.56%
Max deposit load:
0.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
32.92
Long-Positionen:
64 (90.14%)
Short-Positionen:
7 (9.86%)
Profit-Faktor:
33.33
Mathematische Gewinnerwartung:
259.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
296.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-484.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-484.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
502.63%
Jahresprognose:
6 098.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
559.10 USD
Maximaler:
559.10 USD (55.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.91% (559.10 USD)
Kapital:
0.06% (5.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 47
XAGUSD.dmb 24
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 5.3K
XAGUSD.dmb 13K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 53K
XAGUSD.dmb 26K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 005.00 USD
Schlechtester Trade: -122 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 58
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18 961.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -484.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Precious Metals BUY

• Trading only XAUUSD & XAGUSD

• BUY positions only

• Mid-term holding strategy

• Minimum recommended equity: $10,000

• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.

Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.

Keine Bewertungen
2026.01.12 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.25% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.61% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
