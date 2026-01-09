- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
71
Gewinntrades:
64 (90.14%)
Verlusttrades:
7 (9.86%)
Bester Trade:
5 005.00 USD
Schlechtester Trade:
-121.50 USD
Bruttoprofit:
18 972.06 USD (84 700 pips)
Bruttoverlust:
-569.20 USD (5 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (18 961.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 961.96 USD (58)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
0.56%
Max deposit load:
0.25%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
32.92
Long-Positionen:
64 (90.14%)
Short-Positionen:
7 (9.86%)
Profit-Faktor:
33.33
Mathematische Gewinnerwartung:
259.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
296.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-484.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-484.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
502.63%
Jahresprognose:
6 098.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
559.10 USD
Maximaler:
559.10 USD (55.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.91% (559.10 USD)
Kapital:
0.06% (5.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 005.00 USD
Schlechtester Trade: -122 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 58
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18 961.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -484.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Precious Metals BUY
• Trading only XAUUSD & XAGUSD
• BUY positions only
• Mid-term holding strategy
• Minimum recommended equity: $10,000
• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.
Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
179%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
60
0%
71
90%
1%
33.33
259.20
USD
USD
56%
1:400