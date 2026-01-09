- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
9 (75.00%)
Verlusttrades:
3 (25.00%)
Bester Trade:
16.37 USD
Schlechtester Trade:
-3.81 USD
Bruttoprofit:
40.13 USD (14 195 pips)
Bruttoverlust:
-6.28 USD (3 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (19.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.00 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.50
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
8.88
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
6.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-3.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.81 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.17 USD
Maximaler:
3.81 USD (3.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.37 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.81 USD
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|149.00 × 1
