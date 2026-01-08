- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
2 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 EUR
Schlechtester Trade:
-0.10 EUR
Bruttoprofit:
0.00 EUR
Bruttoverlust:
-0.13 EUR (1 424 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 EUR (0)
Sharpe Ratio:
-1.86
Trading-Aktivität:
15.78%
Max deposit load:
13.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
2 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.07 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.13 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.13 EUR (2)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.13 EUR
Maximaler:
0.13 EUR (0.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.13% (0.13 EUR)
Kapital:
0.09% (0.09 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.13 EUR
