Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
14 (66.66%)
Verlusttrades:
7 (33.33%)
Bester Trade:
111 650.00 USD
Schlechtester Trade:
-65 148.60 USD
Bruttoprofit:
441 929.58 USD (60 043 pips)
Bruttoverlust:
-157 577.46 USD (31 947 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (265 575.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
265 575.00 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
2.91%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.36
Long-Positionen:
12 (57.14%)
Short-Positionen:
9 (42.86%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
13 540.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
31 566.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22 511.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-51 748.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65 148.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
51.65%
Algo-Trading:
19%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22 841.60 USD
Maximaler:
65 148.60 USD (19.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
3.57% (17 881.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-P
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-P
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Bester Trade: +111 650.00 USD
Schlechtester Trade: -65 149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +265 575.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51 748.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Money Management come first then use both Indicator and Price Action for Enter/Exit, not too overtrade, use some home brew EA, win rate above 60%
