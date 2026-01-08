- Wachstum
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
2 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.83 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
5.31 USD (542 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (5.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.31 USD (2)
Sharpe Ratio:
16.73
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
4.40%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDzero
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDzero
|542
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.83 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ACYSecurities-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
