- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
3 (60.00%)
Verlusttrades:
2 (40.00%)
Bester Trade:
201 808.85 IDR
Schlechtester Trade:
-98 319.53 IDR
Bruttoprofit:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
Bruttoverlust:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (203 989.39 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203 989.39 IDR (2)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
14.91%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
42 044.87 IDR
Durchschnittlicher Profit:
134 961.61 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-97 330.23 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-194 660.46 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-194 660.46 IDR (2)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
194 660.46 IDR (16.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.17% (194 660.46 IDR)
Kapital:
0.92% (9 277.36 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +201 808.85 IDR
Schlechtester Trade: -98 320 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203 989.39 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -194 660.46 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen