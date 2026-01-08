SignaleKategorien
Diki Sahbana

Rocks D Xebec

Diki Sahbana
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 21%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
3 (60.00%)
Verlusttrades:
2 (40.00%)
Bester Trade:
201 808.85 IDR
Schlechtester Trade:
-98 319.53 IDR
Bruttoprofit:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
Bruttoverlust:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (203 989.39 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203 989.39 IDR (2)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
14.91%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
3 (60.00%)
Short-Positionen:
2 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
42 044.87 IDR
Durchschnittlicher Profit:
134 961.61 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-97 330.23 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-194 660.46 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-194 660.46 IDR (2)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
194 660.46 IDR (16.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.17% (194 660.46 IDR)
Kapital:
0.92% (9 277.36 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +201 808.85 IDR
Schlechtester Trade: -98 320 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203 989.39 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -194 660.46 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.08 13:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 09:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 09:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
