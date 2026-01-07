- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
6 (31.57%)
Verlusttrades:
13 (68.42%)
Bester Trade:
77.88 ZAR
Schlechtester Trade:
-43.31 ZAR
Bruttoprofit:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Bruttoverlust:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (96.80 ZAR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.80 ZAR (2)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
14.62%
Max deposit load:
38.91%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.25
Long-Positionen:
15 (78.95%)
Short-Positionen:
4 (21.05%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.78 ZAR
Durchschnittlicher Profit:
36.09 ZAR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.72 ZAR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-191.77 ZAR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.77 ZAR (9)
Wachstum pro Monat :
-99.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.77 ZAR
Maximaler:
210.52 ZAR (99.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.88% (210.52 ZAR)
Kapital:
12.52% (30.96 ZAR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|US100Cash
|7
|US500Cash
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-9
|US100Cash
|8
|US500Cash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-22K
|US100Cash
|4.9K
|US500Cash
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +77.88 ZAR
Schlechtester Trade: -43 ZAR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.80 ZAR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.77 ZAR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
-100%
0
0
USD
USD
247
ZAR
ZAR
3
0%
19
31%
15%
0.80
-2.78
ZAR
ZAR
100%
1:500