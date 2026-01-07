SignaleKategorien
Nhlanganiso Dladla

ThePursuit

Nhlanganiso Dladla
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -100%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
6 (31.57%)
Verlusttrades:
13 (68.42%)
Bester Trade:
77.88 ZAR
Schlechtester Trade:
-43.31 ZAR
Bruttoprofit:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Bruttoverlust:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (96.80 ZAR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
96.80 ZAR (2)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
14.62%
Max deposit load:
38.91%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.25
Long-Positionen:
15 (78.95%)
Short-Positionen:
4 (21.05%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.78 ZAR
Durchschnittlicher Profit:
36.09 ZAR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.72 ZAR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-191.77 ZAR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.77 ZAR (9)
Wachstum pro Monat :
-99.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.77 ZAR
Maximaler:
210.52 ZAR (99.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.88% (210.52 ZAR)
Kapital:
12.52% (30.96 ZAR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 8
US100Cash 7
US500Cash 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD -9
US100Cash 8
US500Cash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD -22K
US100Cash 4.9K
US500Cash -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +77.88 ZAR
Schlechtester Trade: -43 ZAR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.80 ZAR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.77 ZAR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.08 05:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
