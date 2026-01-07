- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
74 (55.63%)
Verlusttrades:
59 (44.36%)
Bester Trade:
2.52 USD
Schlechtester Trade:
-4.04 USD
Bruttoprofit:
44.48 USD (4 507 pips)
Bruttoverlust:
-69.09 USD (5 991 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (3.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.98
Long-Positionen:
89 (66.92%)
Short-Positionen:
44 (33.08%)
Profit-Faktor:
0.64
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-5.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.99 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-21.95%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.61 USD
Maximaler:
25.07 USD (33.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|122
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-11
|GBPJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-466
|GBPJPY
|-806
|NZDUSD
|-212
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.52 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.72 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.40 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
Alpari-MT5
|2.83 × 29
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.57 × 67
|
VantageInternational-Live 8
|4.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|5.44 × 27
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.58 × 155
|
XMGlobal-MT5 2
|6.91 × 22
|
ClonTrader-Live
|6.96 × 26
|
OctaFX-Real2
|7.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|7.60 × 67
|
STARTRADERFinancial-Live
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.00 × 1
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.50 × 2
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
Keine Bewertungen