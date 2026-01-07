SignaleKategorien
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider USDJPY

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
0 Bewertungen
100 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
74 (55.63%)
Verlusttrades:
59 (44.36%)
Bester Trade:
2.52 USD
Schlechtester Trade:
-4.04 USD
Bruttoprofit:
44.48 USD (4 507 pips)
Bruttoverlust:
-69.09 USD (5 991 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (3.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.98
Long-Positionen:
89 (66.92%)
Short-Positionen:
44 (33.08%)
Profit-Faktor:
0.64
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-5.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.99 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-21.95%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.61 USD
Maximaler:
25.07 USD (33.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 122
GBPJPY 9
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -11
GBPJPY -12
NZDUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -466
GBPJPY -806
NZDUSD -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 3
RoboForex-ECN
1.40 × 106
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
Alpari-MT5
2.83 × 29
Exness-MT5Real28
3.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.57 × 67
VantageInternational-Live 8
4.92 × 12
VantageInternational-Live 10
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
ECMarkets-Server
5.44 × 27
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
RoboForex-Pro
5.58 × 155
XMGlobal-MT5 2
6.91 × 22
ClonTrader-Live
6.96 × 26
OctaFX-Real2
7.00 × 10
AdmiralMarkets-Live
7.60 × 67
STARTRADERFinancial-Live
8.00 × 1
Exness-MT5Real
9.00 × 1
FBS-Real
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
10.50 × 2
FXGT-Live
11.50 × 2
noch 3 ...
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
Keine Bewertungen
2026.01.07 18:56
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.85% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 18:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.57% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
