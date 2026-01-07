- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
471
Gewinntrades:
334 (70.91%)
Verlusttrades:
137 (29.09%)
Bester Trade:
5 318.50 USD
Schlechtester Trade:
-299.00 USD
Bruttoprofit:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Bruttoverlust:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (4 562.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 557.10 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
49 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
33.48
Long-Positionen:
316 (67.09%)
Short-Positionen:
155 (32.91%)
Profit-Faktor:
7.74
Mathematische Gewinnerwartung:
79.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
128.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-31.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-759.00 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.23 USD
Maximaler:
1 118.10 USD (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.51% (1 117.60 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 318.50 USD
Schlechtester Trade: -299 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 562.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Aixauea-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
