Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 Bewertungen
199 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
471
Gewinntrades:
334 (70.91%)
Verlusttrades:
137 (29.09%)
Bester Trade:
5 318.50 USD
Schlechtester Trade:
-299.00 USD
Bruttoprofit:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Bruttoverlust:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (4 562.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 557.10 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
49 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
33.48
Long-Positionen:
316 (67.09%)
Short-Positionen:
155 (32.91%)
Profit-Faktor:
7.74
Mathematische Gewinnerwartung:
79.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
128.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-31.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-759.00 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.23 USD
Maximaler:
1 118.10 USD (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.51% (1 117.60 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 318.50 USD
Schlechtester Trade: -299 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 562.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Aixauea-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
