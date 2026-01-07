- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
57.64 USD
Schlechtester Trade:
-35.22 USD
Bruttoprofit:
146.62 USD (12 015 pips)
Bruttoverlust:
-41.55 USD (12 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (88.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.03 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
5 (45.45%)
Short-Positionen:
6 (54.55%)
Profit-Faktor:
3.53
Mathematische Gewinnerwartung:
9.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-35.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.22 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.38 USD
Maximaler:
35.22 USD (13.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +57.64 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Don't copy.
Keine Bewertungen