Andhika Nugroho

ACCURATE TRADE

Andhika Nugroho
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
9 (81.81%)
Verlusttrades:
2 (18.18%)
Bester Trade:
57.64 USD
Schlechtester Trade:
-35.22 USD
Bruttoprofit:
146.62 USD (12 015 pips)
Bruttoverlust:
-41.55 USD (12 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (88.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.03 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
5 (45.45%)
Short-Positionen:
6 (54.55%)
Profit-Faktor:
3.53
Mathematische Gewinnerwartung:
9.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-35.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.22 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.38 USD
Maximaler:
35.22 USD (13.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.64 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Don't copy. 
Keine Bewertungen
2026.01.07 14:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
