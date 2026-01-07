- Wachstum
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
2 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1 137.50 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
2 240.00 USD (895 pips)
Bruttoverlust:
-50.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (2 240.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 240.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
8.62
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
87.60
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
44.80
Mathematische Gewinnerwartung:
1 120.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 120.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
43.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.00 USD
Maximaler:
25.00 USD (0.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ls
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ls
|895
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 137.50 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 240.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
