Signale / MetaTrader 5 / TCEXAU
hao hu

TCEXAU

hao hu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
3 (17.64%)
Verlusttrades:
14 (82.35%)
Bester Trade:
24.97 USD
Schlechtester Trade:
-3.54 USD
Bruttoprofit:
26.20 USD (26 196 pips)
Bruttoverlust:
-24.74 USD (24 755 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (1.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.97 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
74.26%
Max deposit load:
75.61%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
17 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-23.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.59 USD (8)
Wachstum pro Monat :
1.46%
Algo-Trading:
35%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.69 USD
Maximaler:
23.59 USD (18.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.86% (23.59 USD)
Kapital:
20.46% (22.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.97 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
