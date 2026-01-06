- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
3 (17.64%)
Verlusttrades:
14 (82.35%)
Bester Trade:
24.97 USD
Schlechtester Trade:
-3.54 USD
Bruttoprofit:
26.20 USD (26 196 pips)
Bruttoverlust:
-24.74 USD (24 755 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (1.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.97 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
74.26%
Max deposit load:
75.61%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
17 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-23.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.59 USD (8)
Wachstum pro Monat :
1.46%
Algo-Trading:
35%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.69 USD
Maximaler:
23.59 USD (18.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.86% (23.59 USD)
Kapital:
20.46% (22.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.97 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.59 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
