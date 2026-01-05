- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|US500.cash
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-527
|US500.cash
|0
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|US500.cash
|0
|
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.