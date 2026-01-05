SignaleKategorien
Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
15 (35.71%)
Verlusttrades:
27 (64.29%)
Bester Trade:
13.84 USD
Schlechtester Trade:
-226.06 USD
Bruttoprofit:
139.27 USD (5 760 pips)
Bruttoverlust:
-665.89 USD (8 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (19.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.76 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.27
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
21 (50.00%)
Short-Positionen:
21 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.21
Mathematische Gewinnerwartung:
-12.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-442.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-442.36 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-5.27%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
529.02 USD
Maximaler:
529.02 USD (5.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.84 USD
Schlechtester Trade: -226 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -442.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


Keine Bewertungen
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
