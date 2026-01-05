SignaleKategorien
Aleksandr Dementev

FaUXAU

Aleksandr Dementev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -92%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
28 (75.67%)
Verlusttrades:
9 (24.32%)
Bester Trade:
19.08 UST
Schlechtester Trade:
-31.67 UST
Bruttoprofit:
152.99 UST (13 098 pips)
Bruttoverlust:
-175.27 UST (17 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (75.34 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.65 UST (12)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
77.81%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
56 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
7 (18.92%)
Short-Positionen:
30 (81.08%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.60 UST
Durchschnittlicher Profit:
5.46 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-19.47 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-172.45 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-172.45 UST (9)
Wachstum pro Monat :
-92.15%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96.18 UST
Maximaler:
172.93 UST (97.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.45% (172.99 UST)
Kapital:
33.72% (54.60 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.08 UST
Schlechtester Trade: -32 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +75.34 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -172.45 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 1.19% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 15:06
80% of trades performed within 2 days. This comprises 0.79% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
