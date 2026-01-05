SignaleKategorien
Beni Saputra

BOT SAKTI

Beni Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
724
Gewinntrades:
361 (49.86%)
Verlusttrades:
363 (50.14%)
Bester Trade:
2 711.52 USD
Schlechtester Trade:
-2 030.95 USD
Bruttoprofit:
156 142.36 USD (77 153 pips)
Bruttoverlust:
-125 963.96 USD (62 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (927.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 115.02 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.06%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
589
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
9.43
Long-Positionen:
403 (55.66%)
Short-Positionen:
321 (44.34%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
41.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
432.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-347.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 257.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 797.60 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
397.05 USD
Maximaler:
3 201.10 USD (1.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.42% (3 201.10 USD)
Kapital:
0.34% (785.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 724
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 711.52 USD
Schlechtester Trade: -2 031 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +927.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 257.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
