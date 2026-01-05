SignaleKategorien
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMICTRD

Thomas Gerd Kuenzel
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 43%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
10 (83.33%)
Verlusttrades:
2 (16.67%)
Bester Trade:
14.56 CHF
Schlechtester Trade:
-6.14 CHF
Bruttoprofit:
54.25 CHF (2 223 pips)
Bruttoverlust:
-11.14 CHF (1 092 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (35.31 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.31 CHF (7)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
16.09%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
6.66
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
4.87
Mathematische Gewinnerwartung:
3.59 CHF
Durchschnittlicher Profit:
5.43 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-5.57 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.14 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.14 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
43.11%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 CHF
Maximaler:
6.47 CHF (5.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.69% (6.17 CHF)
Kapital:
0.00% (0.00 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.56 CHF
Schlechtester Trade: -6 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.31 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.14 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

- Micro Trading Gold and Indices
Keine Bewertungen
2026.01.05 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
