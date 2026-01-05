- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
10 (83.33%)
Verlusttrades:
2 (16.67%)
Bester Trade:
14.56 CHF
Schlechtester Trade:
-6.14 CHF
Bruttoprofit:
54.25 CHF (2 223 pips)
Bruttoverlust:
-11.14 CHF (1 092 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (35.31 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.31 CHF (7)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
16.09%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
6.66
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
4.87
Mathematische Gewinnerwartung:
3.59 CHF
Durchschnittlicher Profit:
5.43 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-5.57 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.14 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.14 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
43.11%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.30 CHF
Maximaler:
6.47 CHF (5.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.69% (6.17 CHF)
Kapital:
0.00% (0.00 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
