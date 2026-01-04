SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / IBX
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 93%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
73 (87.95%)
Verlusttrades:
10 (12.05%)
Bester Trade:
23.60 UST
Schlechtester Trade:
-5.40 UST
Bruttoprofit:
365.92 UST (6 859 pips)
Bruttoverlust:
-64.29 UST (234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (65.39 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.26 UST (14)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
22.78
Long-Positionen:
57 (68.67%)
Short-Positionen:
26 (31.33%)
Profit-Faktor:
5.69
Mathematische Gewinnerwartung:
3.63 UST
Durchschnittlicher Profit:
5.01 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-6.43 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.45 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.40 UST (1)
Wachstum pro Monat :
4.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 UST
Maximaler:
13.24 UST (4.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.95% (12.94 UST)
Kapital:
0.00% (0.00 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.60 UST
Schlechtester Trade: -5 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.39 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.45 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
