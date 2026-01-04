- Wachstum
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
73 (87.95%)
Verlusttrades:
10 (12.05%)
Bester Trade:
23.60 UST
Schlechtester Trade:
-5.40 UST
Bruttoprofit:
365.92 UST (6 859 pips)
Bruttoverlust:
-64.29 UST (234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (65.39 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.26 UST (14)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
22.78
Long-Positionen:
57 (68.67%)
Short-Positionen:
26 (31.33%)
Profit-Faktor:
5.69
Mathematische Gewinnerwartung:
3.63 UST
Durchschnittlicher Profit:
5.01 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-6.43 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.45 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.40 UST (1)
Wachstum pro Monat :
4.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 UST
Maximaler:
13.24 UST (4.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.95% (12.94 UST)
Kapital:
0.00% (0.00 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.60 UST
Schlechtester Trade: -5 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.39 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.45 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
